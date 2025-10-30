Los Bulls de Chicago extienden su invicto en el arranque de temporada

Los Bulls de Chicago, un equipo sin grandes estrellas ni ambiciones de cara a la nueva temporada, prolongó este miércoles su brillante arranque de temporada con un 126-113 a los Kings de Sacramento en el United Center que les entregó el cuarto triunfo de cuatro en la NBA.

Los Bulls son una de las cuatro franquicias que siguen sin perder en este arranque de temporada, junto a los Thunder de Oklahoma City, los Spurs de San Antonio y los Sixers de Filadelfia.

El equipo de Billy Donovan se dio un festín ante los Kings, en el regreso a Chicago de Zach LaVine (30 puntos) y DeMar DeRozan (19).

Matas Buzelis, en su segundo año en la NBA, brilló con 27 puntos y Josh Giddey aportó 20 puntos, ocho rebotes y doce asistencias. Además Nikola Vucevic firmó un doble doble de trece puntos y catorce rebotes y Kevin Huerter contribuyó con 19 saliendo del banquillo.

Huerter es un exjugador de los Kings, que llegó a Chicago en la operación que llevó a LaVine a Sacramento.

Chicago está en lo más alto del Este, mientras que los Kings perdieron su cuarto partido de cinco este curso.

EFE

