Martes 07 de octubre de 2025
Los Dodgers ponen en aprietos a los Filis en la Serie Divisional

El conjunto californiano coloca la serie 2-0

Por Daniel García

Los Dodgers ponen en aprietos a los Filis en la Serie Divisional
Foto: Agencias
Los Dodgers de Los Ángeles dieron un paso firme hacia la Serie de Campeonato de la Liga Nacional al imponerse 4-3 sobre los Philadelphia Phillies en el Juego 2 de la Serie Divisional (NLDS), colocándose con ventaja de 2-0 en la serie al mejor de cinco.

El encuentro, disputado en el Dodger Stadium, estuvo marcado por un intenso duelo de lanzadores. Blake Snell, abridor de los Dodgers, protagonizó una actuación dominante al lanzar seis entradas sin permitir hits y ponchar a nueve bateadores, manteniendo el marcador en cero hasta la séptima entrada.

Fue en ese episodio cuando la ofensiva angelina se activó, anotando cuatro carreras clave. El rally incluyó sencillos productores de Kiké Hernández, Will Smith (con dos impulsadas) y Shohei Ohtani, quienes capitalizaron el momento para romper el empate y tomar el control del juego.

Los Phillies respondieron con una remontada emocionante en la novena entrada, anotando tres carreras, dos de ellas gracias a un doble de Nick Castellanos. Sin embargo, los Dodgers preservaron la ventaja gracias a una defensa impecable, ejecutada por Mookie Betts y una atajada decisiva de Freddie Freeman que selló el triunfo.

