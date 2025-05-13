Los Knicks dejan en jaque a los Celtics

Con Jalen Brunson como figura, los Knicks de Nueva York derrotaron 121-113 a los Celtics de Boston, dejando al vigente campeón de NBA al borde de la eliminación, colocándose 3-1 al frente de la serie.

El encuentro estuvo marcado por la lesión de Jayson Tatum, quien brilló con 42 puntos antes de salir del juego por una molestia en la pierna derecha, a pocos minutos del final.

Brunson lideró a los Knicks tras lograr 39 puntos y 12 asistencias, mientras que Mikal Bridges, Karl-Anthony Towns y OG Anunoby, también destacaron con su aporte ofensivo en la victoria neoyorquina.

Por su parte, Boston sufrió la falta de efectividad de Jaylen Brown y el declive ofensivo en la segunda mitad y la inesperada lesión de su estelar figura.

Knicks están a un paso de disputar su primera final de conferencia desde el año 2000.

