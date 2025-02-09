Lucas Vázquez se perderá el partido de playoffs de Champions ante el Manchester City

Tras el derbi madrileño de este sábado, el futbolista español del Real Madrid, Lucas Vázquez, sufrió una lesión muscular, por lo que se perderá el duelo de playoffs de Champions ante el Manchester City el próximo 11 de febrero.

El multifacético jugador será sensible baja en el lateral derecho durante tres semanas, lo que se traduce a los próximos seis compromisos con el cuadro merengue.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Lucas Vázquez por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el isquio de su pierna izquierda. Causa baja en la convocatoria para el encuentro de Manchester. Pendiente de evolución”, indicó el club en un parte médico compartido la mañana de este domingo 9 de febrero.

Los juegos donde no estará presente el jugador corresponden a uno por Champions, dos de liga y la semifinal de Copa del Rey.

Lee también: Salomón Rondón anotó en derrota del Pachuca ante Cruz Azul