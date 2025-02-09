Viernes 22 de agosto de 2025
Deportes

Lucas Vázquez se perderá el partido de playoffs de Champions ante el Manchester City

El español es baja sensible en el carril derecho del conjunto merengue que en dos días se medirá al City en playoffs de Champions

Por Daniel García

Lucas Vázquez se perderá el partido de playoffs de Champions ante el Manchester City
Tras el derbi madrileño de este sábado, el futbolista español del Real Madrid, Lucas Vázquez, sufrió una lesión muscular, por lo que se perderá el duelo de playoffs de Champions ante el Manchester City el próximo 11 de febrero.

El multifacético jugador será sensible baja en el lateral derecho durante tres semanas, lo que se traduce a los próximos seis compromisos con el cuadro merengue.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Lucas Vázquez por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el isquio de su pierna izquierda. Causa baja en la convocatoria para el encuentro de Manchester. Pendiente de evolución”, indicó el club en un parte médico compartido la mañana de este domingo 9 de febrero.

Los juegos donde no estará presente el jugador corresponden a uno por Champions, dos de liga y la semifinal de Copa del Rey.

La venezolana NorKys Batista fue eliminada de Top Chef Vip

La venezolana NorKys Batista fue eliminada este jueves 21 de agosto del reality Top Chef VIP. En la tabla de…
Zulia arrancó la primera fase de los Judenacom 2025

El programa de apertura incluyó el desfile de los equipos participantes en las disciplinas de fútbol sala, baloncesto, voleibol, boxeo, levantamiento de pesas, lucha olímpica, kárate do, taekwondo y gimnasia rítmica
Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela cayó 1-3 ante Aruba este jueves 21 de agosto y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas…
Juegos Panamericanos Junior: Juan Díaz alcanzó la medalla de oro en lucha grecorromana

Asimismo, sus compañeros Darfel Parada (77 kg) y Luis Talavera (130 kg) llegaron a las finales de su categoría y cerraron con preseas de plata

