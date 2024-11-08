Luis De La Fuente anunció la convocatoria de la Selección de España

El entrenador de la selección de España, actual campeona de Europa, Luis De La Fuente, anunció su lista de convocados para la próxima Fecha Fifa.

Cabe destacar que ningún jugador del Real Madrid aparece en dicha lista, algo que no pasaba desde el año 2021.

Rodri (Balón de Oro) y Dani Carvajal no están, debido a las lesiones graves que tuvieron. Por otro lado, Pau Cubarsí, defensor de Barcelona, quien había integrado las últimas convocatorias, no está incluído por la herida en el rostro sufrida en la Uefa Champions League.

‘La Roja’ ya está clasificada para la siguiente ronda de la Uefa Nations League y deberá enfrentar a Dinamarca y Suiza en los próximos compromisos.

👥 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Esta es la convocatoria de Luis de la Fuente para los partidos ante Dinamarca y Suiza.



La @SEFutbol, ya clasificada para la siguiente ronda, busca redondear la fase de grupos con dos victorias.



ℹ️ https://t.co/UKzhZQaLXo #VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/CujTIkMc97 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 8, 2024

