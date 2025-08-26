Luis Torrens se une a la élite histórica de receptores en los Mets

El receptor criollo Luis Torrens protagonizó una jornada ofensiva inolvidable al convertirse en el séptimo receptor en la historia de los Mets de Nueva York en registrar al menos tres imparables y cinco carreras impulsadas en un solo juego.

Con esta hazaña, el carabobeño se unió a un grupo selecto que incluye a leyendas como Gary Carter, Mike Piazza, Wilson Ramos, Paul Lo Duca, Todd Hundley y Mackey Sasser, consolidando su nombre entre los grandes catchers de la franquicia neoyorquina.

Torrens brilló con un doble, un jonrón de tres carreras y un sencillo productor, reafirmando su valor en la alineación neoyorquina y dejando en alto el talento venezolano en las Grandes Ligas. Su destacada actuación lideró la paliza de su equipo ante los Filis de Filadelfia en la jornada de este lunes.

