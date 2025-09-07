Luzardo mantuvo en raya a los Marlins para alcanzar su decimotercer triunfo

El lanzador venezolano Jesús Luzardo tuvo una destacada actuación este sábado en el LoanDepot Park, guiando a los Filis de Filadelfia a una sólida victoria por 4-2 frente a los Marlins de Miami. Con esta salida, el zurdo alcanzó su decimotercer triunfo de la temporada, consolidando su rol como uno de los brazos más confiables de la rotación.

Luzardo trabajó durante seis entradas completas, en las que permitió cinco imparables, dos carreras limpias y otorgó cuatro boletos, además de ponchar a ocho rivales. Su dominio desde el montículo fue clave para mantener a raya a la ofensiva de Miami, equipo que presento a su as dominicano, Sandy Alcántara.

Con la victoria, Luzardo deja récord de 13-6, reduce su efectividad a 4.01, acumulando 190 abanicados en 161.2 episodios lanzados en la presente zafra con Filadelfia.

Lee también: Eugenio Suárez llega a 43 jonrones en victoria de Marineros sobre Bravos