Magallanes mantuvo en raya a Tiburones en la ciudad capital

En un reñido duelo disputalo en Universitario de Caracas, el conjunto de Navegantes del Magallanes triunfó 3-2 sobre Tiburones de La Guaira durante la noche de este viernes 1 de noviembre.

El elenco magallanero estrenó la pizarra en el primer tramo del compromiso con cudrangular solitario del jardinero Carlos Rodríguez, quien logró su segundo vuelacerca de la campaña. Más tarde, los salados reccionaron con doblete impulsor de la igualdad por parte de Wilson García.

Magallanes retomaría la ventaja de nuevo con sencillo impulsor de Tucupita Marcano, mientras que el debutante Eliezer Alfonso Jr. conectó un incogible para colocar la última en el marcador de la nave turca.

En el cierre del séptimo episodio, Yangervis Solarte con imparable trajo la del descuento para los litoralenses que quedaron cortos en el marcador.

