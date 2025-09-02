Martes 02 de septiembre de 2025
Deportes

Manchester City oficializa el fichaje de Gianluigi Donnarumma

El guardameta italiano jugará las próximas cinco temporadas con el conjunto inglés.

Por Daniel García

Manchester City oficializa el fichaje de Gianluigi Donnarumma
Foto: Agencias
El Manchester City ha confirmado la incorporación del guardameta italiano Gianluigi Donnarumma, quien llega procedente del Paris Saint-Germain tras no ser considerado en los planes deportivos del técnico Luis Enrique. El arquero internacional será dirigido por Pep Guardiola en la presente temporada de la Premier League.

Donnarumma, de 26 años, firmó contrato con el club inglés hasta junio de 2030, en lo que representa un nuevo capítulo en su carrera tras su paso por la Ligue 1 y su consagración como campeón de Europa con la selección italiana en 2021.

El movimiento se produce luego de que el PSG decidiera prescindir de sus servicios, abriendo la puerta a una negociación que culminó con su llegada al vigente campeón de Inglaterra. La operación refuerza la portería del City tras la salida de Ederson y se enmarca en la estrategia de renovación liderada por Guardiola.

