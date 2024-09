Matemático chileno acusa a la Uefa de robarse la idea del nuevo formato de la Champions League

La Uefa Champions League estrenará nuevo formato en este temporada 2024-25 del torneo, donde pasa de 32 a 36 equipos, decisión que ha generado polémica e incertidumbre entre los fanáticos.

Dicho esto, la Confederación enfrenta una posible demanda del consultor chileno Leandro Shara, quien afirma que esta idea es originalmente suya, y que fue “robada”.

Shara ha trabajado con organismos como la Conmebol y la Fifa en la creación de formatos de torneos y asegura que la idea detrás del nuevo formato de la Champions League es de su propiedad y que la presentó a estas organizaciones años atrás.

Esto lo dijo en una entrevista para el programa “En Cancha”, donde el matemático cuenta cómo presentó la idea para un nuevo formato al ahora vicepresidente general de la organización, Giorgio Marchetti, durante una reunión en Tel Aviv en 2013.

"En el año 2006, la Fifa quiso llevar 36 equipos al Mundial de Alemania y no supo cómo hacerlo, y yo tenía la solución. Fui a la Conmebol y expliqué el formato, me aplaudieron, lo llevaron a Fifa, pero me dijeron que no lo iban a utilizar", expresó.

"Lo que busco no es fortuna, sino que se reconozcan mis derechos, la inversión y el conocimiento que he aportado en el desarrollo de este formato. Solo quiero recoger los frutos de lo que sembré y cuidé", declaró Shara.

Lee también: Alí Sánchez conectó tres imparables por primera vez en las Mayores

Noticia al Dia