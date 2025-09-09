Maturín arropó a la Vinotinto previo a su duelo decisivo ante Colombia

Este martes, la Vinotinto disputará un encuentro crucial en su camino al Mundial 2026, cuando reciba a Colombia en el estadio Monumental de Maturín por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

La ciudad de Maturín se volcó con entusiasmo para brindar una cálida y colorida bienvenida a la Vinotinto, que una vez más siente el respaldo incondicional del pueblo monaguense. A lo largo de la clasificación, esta plaza se ha consolidado como un bastión invicto para el combinado nacional, una fortaleza que buscará preservar en este duelo decisivo por el boleto al repechaje.

Venezuela se enfrentará a Colombia este martes a partir de las 7:30 p. m. en el Estadio Monumental de Maturín, en un duelo decisivo por el pase al repechaje rumbo al Mundial 2026. El encuentro se disputará en simultáneo con el partido entre Bolivia y Brasil, que tendrá lugar en el Estadio Municipal de El Alto, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.