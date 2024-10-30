Mavericks supera a los Wolves con Doncic como héroe

Los Mavericks de Dallas superaron 120-114 a los Timberwolves de Minnesota, luego de una destacada presentación Luka Doncic y kyrie Irving, quienes fueron figura del triunfo de su equipo.

Luka Doncic dio este martes un susto tras hacerse daño en la rodilla en el segundo cuarto, pero la estrella de Dallas Mavericks continuó aunque renqueante y acabó sentenciando a Minnesota Timberwolves (114-120) con un triple casi pisando el logo central a falta de 64 segundos.

El genio esloveno terminó esta reedición de la final del Oeste de la pasada temporada con 24 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias. Por su parte, su compañero Kyrie Irving condujo a Dallas a la espalda y fue el máximo anotador con 35 puntos. Klay Thompson no tuvo su día y acabó con solo siete unidades.