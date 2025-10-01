Medias Rojas pegó primero ante Yankees en el primer duelo de Serie de Comodín

Los Medias Rojas de Boston se impusieron 3-1 ante los Yankees de Nueva York este martes, tomando ventaja de 1-0 en la Serie de Comodín de la Liga Americana, durante la noche de este martes en el Yankee Stadium.

El duelo, que marcó el inicio de la postemporada para ambos equipos, fue dominado por una sólida actuación del cuerpo de lanzadores de Boston, que logró contener la ofensiva neoyorquina durante la mayor parte del encuentro. La ofensiva de los Medias Rojas respondió con oportunidad, capitalizando errores y conectando batazos clave que marcaron la diferencia en el marcador.

El más destacado de los patirrojos fue el nipón Masataka Yoshida, quien ligó de 2-1 con par de remolques para la causa de su equipo.

Con este resultado, Boston se coloca a un paso de avanzar a la siguiente ronda de los playoffs, mientras que los Yankees se ven obligados a ganar el próximo encuentro para mantenerse con vida en la contienda por el campeonato.

El segundo juego de la serie está programado para este jueves, nuevamente en el Bronx, donde se espera un ambiente electrizante y una respuesta contundente por parte del equipo local.

