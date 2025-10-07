MLB activa votación para el Premio Hank Aaron 2025



Las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) iniciaron este lunes el proceso de votación para elegir a los ganadores del prestigioso Premio Hank Aaron 2025, galardón que reconoce al bateador más destacado de cada liga durante la temporada regular.

A través de sus plataformas digitales, la organización reveló los diez candidatos seleccionados en la Liga Americana y la Liga Nacional, abriendo la participación a los fanáticos de todo el mundo.

En esta edición, ningún pelotero venezolano figura entre los nominados, una ausencia que contrasta con la histórica presencia criolla en este tipo de distinciones. El premio, creado en el año 1999 en honor al legendario Hank Aaron, combina la votación popular con la evaluación de un panel de miembros del Salón de la Fama, quienes también tienen voz en la elección final.

Candidatos por liga:

Liga Americana

Byron Buxton

Junior Caminero

Riley Greene

Vladimir Guerrero Jr.

Aaron Judge

Nick Kurtz

Cal Raleigh

José Ramírez

George Springer

Bobby Witt Jr.

Liga Nacional

Pete Alonso

Corbin Carroll

Shohei Ohtani

Geraldo Perdomo

Kyle Schwarber

Juan Soto

Fernando Tatis Jr.

Kyle Tucker

Trea Turner

Christian Yelich

La votación estará disponible en el sitio oficial de MLB y en sus redes sociales, permitiendo a los aficionados elegir a los peloteros que, a su juicio, han tenido el mayor impacto ofensivo durante la campaña 2025. El anuncio de los ganadores se realizará en las próximas semanas, como parte de las ceremonias de premiación de la postemporada.

Lee también: Jesús Ramírez lidera la tabla de goleadores en Portugal