Martes 07 de octubre de 2025
Deportes

MLB activa votación para el Premio Hank Aaron 2025

En esta edición, ningún pelotero venezolano figura entre los nominados, una ausencia que contrasta con la histórica presencia criolla en este tipo de distinciones.

Por Daniel García

MLB activa votación para el Premio Hank Aaron 2025
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram


Las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) iniciaron este lunes el proceso de votación para elegir a los ganadores del prestigioso Premio Hank Aaron 2025, galardón que reconoce al bateador más destacado de cada liga durante la temporada regular.

A través de sus plataformas digitales, la organización reveló los diez candidatos seleccionados en la Liga Americana y la Liga Nacional, abriendo la participación a los fanáticos de todo el mundo.

En esta edición, ningún pelotero venezolano figura entre los nominados, una ausencia que contrasta con la histórica presencia criolla en este tipo de distinciones. El premio, creado en el año 1999 en honor al legendario Hank Aaron, combina la votación popular con la evaluación de un panel de miembros del Salón de la Fama, quienes también tienen voz en la elección final.

Candidatos por liga:
Liga Americana

Byron Buxton

Junior Caminero

Riley Greene

Vladimir Guerrero Jr.

Aaron Judge

Nick Kurtz

Cal Raleigh

José Ramírez

George Springer

Bobby Witt Jr.

Liga Nacional

Pete Alonso

Corbin Carroll

Shohei Ohtani

Geraldo Perdomo

Kyle Schwarber

Juan Soto

Fernando Tatis Jr.

Kyle Tucker

Trea Turner

Christian Yelich

La votación estará disponible en el sitio oficial de MLB y en sus redes sociales, permitiendo a los aficionados elegir a los peloteros que, a su juicio, han tenido el mayor impacto ofensivo durante la campaña 2025. El anuncio de los ganadores se realizará en las próximas semanas, como parte de las ceremonias de premiación de la postemporada.

Lee también: Jesús Ramírez lidera la tabla de goleadores en Portugal

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

MLB activa votación para el Premio Hank Aaron 2025

MLB activa votación para el Premio Hank Aaron 2025

Jackson Chourio selló victoria de Cerveceros ante Cachorros en la Serie Divisional

Jackson Chourio selló victoria de Cerveceros ante Cachorros en la Serie Divisional

Embajada de Venezuela en Panamá reanuda servicios consulares

Embajada de Venezuela en Panamá reanuda servicios consulares

Cabimas abre hoy sus brazos para recibir a la Virgen del Rosario

Cabimas abre hoy sus brazos para recibir a la Virgen del Rosario

Titulares de la prensa nacional para este martes 7 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este martes 7 de octubre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 07 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 07 de octubre 2025

Se desploma un helicóptero en una autopista de California – EEUU

Se desploma un helicóptero en una autopista de California – EEUU

Jesús Ramírez lidera la tabla de goleadores en Portugal

Jesús Ramírez lidera la tabla de goleadores en Portugal

Yusleidys Hernández, pionera en micropigmentación en el Zulia hace labor social a pacientes con cáncer

Yusleidys Hernández, pionera en micropigmentación en el Zulia hace labor social a pacientes con cáncer

Jackson Chourio se alista para volver al segundo duelo de la Serie Divisional

Jackson Chourio se alista para volver al segundo duelo de la Serie Divisional

Deportaron a periodista español detenido durante protestas en Quito

Deportaron a periodista español detenido durante protestas en Quito

Pasarela 360° redefine y expande la moda en el Zulia

Pasarela 360° redefine y expande la moda en el Zulia

Ultimaron a compañero de tragos por faltarle el respeto a una mujer en Caracas

Ultimaron a compañero de tragos por faltarle el respeto a una mujer en Caracas

Azulejos pone contra la pared a Yankees en la Serie Divisional

Azulejos pone contra la pared a Yankees en la Serie Divisional

Yailin ‘La más viral’ sufrió un accidente de tránsito, pero salió ilesa:

Yailin ‘La más viral’ sufrió un accidente de tránsito, pero salió ilesa: "Dios me dio otra oportunidad de vida"

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Zulia amanece con cielos variables y posibilidad de chubascos vespertinos

Zulia amanece con cielos variables y posibilidad de chubascos vespertinos

Más de 200 excursionistas permanecen atrapados cerca del Everest: continúa el rescate en zona tibetana

Más de 200 excursionistas permanecen atrapados cerca del Everest: continúa el rescate en zona tibetana

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 07 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 07 de octubre 2025

Presidente Maduro: Papa León XIV abraza a Venezuela para ayudarla a preservar la paz

Presidente Maduro: Papa León XIV abraza a Venezuela para ayudarla a preservar la paz

Titulares de la prensa nacional para este martes 7 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este martes 7 de octubre

Noticias Relacionadas

Nacionales

Embajada de Venezuela en Panamá reanuda servicios consulares

En una publicación difundida el 6 de octubre a través de su cuenta en Instagram, la representación diplomática calificó la jornada como “emotiva, llena de alegría y reencuentro con nuestra comunidad venezolana”, en el marco de la entrega de pasaportes y prórrogas previamente tramitadas
Deportes

Jesús Ramírez lidera la tabla de goleadores en Portugal

El criollo suma seis goles en ocho compromisos disputados con Nacional
Al Dia

Los zulianos Santiago Quintero y Axel Gómez lograron plata para Venezuela en el relevo 4×400 del Panamericano Sub-20

La destacada actuación de los atletas regionales les permite sellar su clasificación en el mundial de la categoría en Oregón, Estados Unidos
Deportes

Jackson Chourio se alista para volver al segundo duelo de la Serie Divisional

El pelotero zuliano afirma estar listo para el segundo duelo ante Cachorros

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025