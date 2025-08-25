Neymar se lesiona nuevamente en vísperas de convocatoria de Brasil para cierre de Eliminatorias

El club Santos FC confirmó este domingo que el delantero brasileño Neymar Jr. presenta un edema muscular en el muslo derecho, situación que lo mantendrá fuera de acción al menos durante una semana. La lesión ocurre en la antesala de la convocatoria oficial que realizará el seleccionador Carlo Ancelotti para los dos últimos compromisos de Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

Según fuentes internas del club, Neymar sintió molestias durante los entrenamientos y estará bajo tratamiento médico con miras a reaparecer el próximo 31 de agosto, cuando Santos enfrente a Fluminense por la liga brasileña. El jugador tampoco estaba disponible para el partido de este domingo ante Bahía, debido a una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

La nueva dolencia genera incertidumbre sobre su inclusión en la lista que Ancelotti divulgará este lunes, especialmente considerando que el atacante de 33 años no ha vestido la camiseta de la selección nacional desde octubre de 2023, debido a una seguidilla de problemas físicos.

Brasil enfrentará a Chile el 4 de septiembre en Río de Janeiro, y cerrará la eliminatoria como visitante ante Bolivia en la ciudad de El Alto, en un duelo que podría definir el último cupo de repesca. Aunque la selección brasileña ya está clasificada al Mundial, el llamado de Neymar era esperado como parte de su proceso de reintegración al equipo nacional.

Lee también: Ranger Suárez lanzó una joya para apuntarse su décimo triunfo