¡Oficial! Jackson Chourio jugará con Águilas del Zulia

El destacado grandeliga zuliano, Jackson Chourio, anunció este domingo 8 de diciembre que estará reforzando a las Águilas del Zulia en la presente zafra de la pelota criolla. Chourio estaría uniéndose al elenco rapaz tal como lo adelantó en entrevista César Suárez Jr., gerente deportivo del jugador.

“Es un honor para mí anunciar que estaré jugando con las Águilas del Zulia parte de esta temporada! Volver a casa y representar a mi tierra frente a nuestra gente es un sueño hecho realidad. Gracias por el apoyo de siempre, estoy listo para darlo todo en el terreno”, expresó el jardinero marabino en su Instagram.

En su primera temporada con los Cerveceros de Milwaukee, el criollo se convirtió en el pelotero más joven en establecer la marca 20/20 en Grandes Ligas, campaña donde dejó promedio de 275, disparó 145 indiscutibles que incluyeron 21 jonrones, 79 impulsadas y 80 anotadas en 148 juegos jugados.

En la Liga Venezolana del Beisbol Profesional, Chourio debutó a los 17 años, y en tres temporadas con el cuadro rapaz, ha logrado conectar 56 indiscutibles en 197 turnos de por vida, dejando promedio de 284.

