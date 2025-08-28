Pablo López está cerca de su regreso con Mellizos

Este miércoles, el lanzador criollo Pablo López completó su tercera presentación de rehabilitación con los St. Paul Saints, filial Triple A de los Mellizos de Minnesota. El zuliano volverá a la acción tras recuperarse de su lastimado hombro derecho.

El derecho cabimense trabajó durante cuatro innings, en los que permitió tres carreras limpias y seis imparables, incluyendo un cuadrangular, además sumó cinco abanicados sin otorgar boletos.

López, quien no ve acción con Minnesota desde el pasado 3 de junio debido a una lesión en el hombro derecho, dejó en su rehabilitación efectividad de 4.35, acumulando 10.1 entradas en tres salidas. Su recta se mantuvo en torno a las 94 millas por hora, lo que confirma su buena evolución física.

Con esta actuación, el zuliano está prácticamente listo para reincorporarse a la rotación de los Mellizos en el último mes de la temporada regular, donde buscará retomar el nivel que lo convirtió en líder del equipo en victorias, aperturas e innings desde su llegada en 2023.

