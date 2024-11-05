Primera avanzada de Zulia partió rumbo a los Juegos Nacionales Oriente 2024

Con fe, optimismo y con la seguridad de dejar al Zulia bien en alto, seis disciplinas deportivas partieron la mañana de este martes 5 de noviembre con destino al oriente del país para participar en los XXI Juegos Deportivos Nacionales Juveniles 2024.

Tiro con Arco, Voleibol Masculino, Esgrima, Taekwondo, Canotaje, y Bolas Criollas son los deportes que despedimos desde la Villa Deportiva Arquímedes Herrera con destino a Anzoátegui, Monagas y Sucre.

Casi cien personas entre atletas, entrenadores y delegados se fueron a la máxima competencia nacional gracias a la gestión del Instituto Regional de Deportes bajo los lineamientos del Gobernador Manuel Rosales Guerrero: " Muchachos llegó la hora, ha llegado el momento de que el esfuerzo que ustedes han hecho durante todo este tiempo empiece a brindar los frutos, es el comienzo de los éxitos, de una larga ruta que conlleva a todo atleta a seguir surgiendo dentro de su vida". Expresó el Dr. Arturo Moreno, Autoridad Deportiva Regional.

"Se ha hecho un esfuerzo enorme para que ustedes viajen y compitan de la mejor manera, bajo las instrucciones del Gobernador Manuel Rosales y nosotros estamos cumpliendo, espero que su viaje sea de confort y placentero, vayan todos protegidos con Dios y La Chinita, diviértanse, y que regresen con mucho oro y méritos para ustedes". Agregó el Sub-Director del Irdez y presidente de la Villa Deportiva.

Prensa IRDEZ

