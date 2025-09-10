Ranger Suárez implacable con 12 ponches

El lanzador criollo, Ranger Suárez, brilló, alcanzó este martes su decimosegunda victoria de temporada durante la victoria 9-3 de los Filis de Filadelfia ante los Mets de Nueva York.

El zurdo larense trabajó en seis episodios sin permitir anotación, solo le conectaron un imparable y concedió tres pasaportes. Además, Suárez abanicó a 12 contrarios, estableciendo una marca personal en ponches en su trayectoria como lanzador de Grandes Ligas.

Con el triunfo, Suárez deja registro de 12-6, con 2.77 de efectividad y 140 ponches en 23 juegos lanzados en la presente temporada con Filadelfia.

