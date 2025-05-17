El lanzador venezolano que milita en los Filis de Filadelfia, Ranger Suárez, se apuntó el segundo triunfo de temporada, en la victoria de su equipo 8-4 ante los Piratas de Pittsburgh, en el Citizens Bank Park de Pensilvania.

El zurdo trabajó por espacio de siete episodios, donde toleró seis imparables y tres carreras limpias, concediendo par de pasaportes y ponchando a seis contrarios.

El larense redujo su efectividad a 5.09, dejando balance de 2-0 y acumulando 17 ponches en 17.2 episodios lanzados en lo que va de zafra.

