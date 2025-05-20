El futbolista brasileño Raphinha renovaría su contrato con el Barcelona esta semana, según informaron medios españoles este martes 20 de mayo.
Raphinha tiene contrato hasta 2027 y próximamente habría renovación. Hubo diferencia de opiniones en los años de ampliación, pero finalmente el brasileño renovaría hasta 2028 con opción a una temporada más de prórroga.
El brasileño cuenta con 34 goles y 25 asistencias en 56 partidos con el conjunto de Hansi Flick en esta temporada, siendo una de las figuras.
