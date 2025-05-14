Real Madrid ganó sobre la hora y el festejo del Barcelona tendrá que esperar

Real Madrid venció 2-1 a Mallorca en el estadio Santiago Bernabéu este miércoles 14 de mayo por la jornada 36 de LaLiga. Los goles fueron obra de Martín Valjent, Kylian Mbappé y Jacobo Ramón.

No fue un duelo fácil para ‘La Casa Blanca’, que fue superior, pero convirtió el gol de la victoria en los últimos segundos del partido (gracias al debutante Jacobo Ramón).

Con esto, el conjunto de Carlo Ancelotti suma 78 puntos y se encuentra a cuatro unidades del Barcelona, quien se proclamará campeón este jueves si derrota al Espanyol.

Lee también: ¡Histórico! Bologna superó al Milan y es campeón de la Copa Italia

Noticia al Dia