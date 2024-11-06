Real Madrid reportó esguince de tobillo en Aurelien Tchouameni

El mediocampista francés que milita en el Real Madrid, Aurelien Tchouameni, sufrió un esguince en su tobillo izquierdo durante el desarrollo del partido de la Liga de Campeones contra el Milan, informó este miércoles el club.

Según el repote médico emitido por la entidad blanca, al francés tras las pruebas que se le han realizado esta mañana «se le ha diagnosticado un esguince en el tobillo izquierdo», por lo que queda «pendiente de evolución«.

Tchouameni fue uno de los jugadores más señalados por las protestas de los aficionados madridistas en la derrota ante el cuadro milanista (1-3), al fallar en el marcaje en el primer tanto del equipo italiano y en el pase que dio lugar al segundo gol del cuadro de Paulo Fonseca.

El internacional francés recibió un golpe en su tobillo de Álvaro Morata en el primer periodo, y, aunque dolorido, pudo continuar en el césped. No obstante, fue reemplazado en el descanso por su compatriota Eduardo Camavinga.

Aunque el Real Madrid no especifica el grado del esguince, Tchouameni podría perderse cerca del próximo mes.

Noticia al Día / EFE

