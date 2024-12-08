Real Madrid volvió al triunfo con gol de Kylian Mbappé

Real Madrid goleó 0-3 a Girona este domingo 8 de diciembre en el estadio Montilivi por la jornada 16 de LaLiga. Los goles fueron obra de Jude Bellingham, Arda Güler y Kylian Mbappé.

Jude Bellingham volvió a convertir y Kylian Mbappé cortó su mala racha. Arda Güler completó un buen partido y Luka Modrić fue figura.

Con este resultado, el conjunto de Carlo Ancelotti es segundo de la tabla con 36 puntos (a dos de Barcelona y con un encuentro menos). A su vez, el Girona se ubica en la novena posición con 22 unidades.

Real Madrid deberá enfrentar a Atalanta en la próxima fecha de la Uefa Champions League. A su vez, Girona hará lo propio ante Liverpool.

