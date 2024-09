René Higuita se mostró conmovido con el caso de Javier Acosta

El legendario arquero colombiano René Higuita se pronunció al respecto del caso de Javier Acosta por medio de su cuenta de X, antes Twitter, donde se mostró muy conmovido compartiendo un emotivo mensaje en el que le envió buenos deseos al fanático de Millonarios.

"El caso de Javier Acosta me tiene bastante conmovido, definitivamente hay cosas que van mucho más allá de cualquier color, solo espero que encuentre la paz y el alivio que tanto desea" escribió Higuita.

Según contó el hombre de 36 años, además de estar en silla de ruedas, hace aproximadamente cinco años contrajo en una piscina una bacteria conocida como osteomielitis que terminó deteriorando su salud hasta ser diagnosticado con cáncer de sangre.

“Ese hongo le puede dar a cualquier persona, pero en cinco días tenía una llaga que se me pasó al hueso del glúteo izquierdo y luego al derecho. Y ahí empezó todo. La infección comenzó a agrandarse. No hay tratamiento que valga. Además, me salió un ganglio interno en la cabeza. La infección ya me llegó a la cabeza, lo que no me permitiría hablar" confesó el hombre.

Además de Higuita, miles de personas se han mostrado conmovidas con la historia de Acosta, entre ellos personalidades del fútbol colombiano, del que Javier ha sido un fanático apasionado, especialmente de Millonarios, pues según reveló lleva más de veinte años haciendo parte de una de las barras bravas del equipo bogotano.

Cabe recordar que, en una transmisión en vivo en su Facebook, Javier abrió su corazón para relatar el calvario que ha vivido tanto él como su familia con esta enfermedad que ya le hizo metástasis provocándole fuertes dolores, lo que lo llevó a tomar la decisión de solicitar la eutanasia.

Lee también: José "Brujo" Martínez debutó con la camiseta de Corinthians en la Copa de Brasil

Noticia al Dia