Richard Garcés, Ramón Hernández y Juan Carlos Pulido fueron exaltados al Salón de la Fama del beisbol venezolano

Richard Garcés, Ramón Hernández y el fallecido Juan Carlos Pulido fueron elevados al Salón de la Fama del Beisbol Venezolano Clase 2024, por votación del Comité Contemporáneo. Garcés recibió el 78% en la escogencia, Hernández el 76% y Pulido el 76%, convirtiéndose en los nuevos Inmortales de la pelota criolla.

Richard Garcés

Garcés fue un relevista derecho que lanzó en Grandes Ligas, con Mellizos de Minnesota, Cachorros de Chicago, Marlins de Florida, y Medias Rojas de Boston. En diez años logró un récord de 23-10 con efectividad de 3.74, 296 ponches, en 341.1 innings en 287 juegos.

En Venezuela, destacó durante 18 temporadas con los Tigres de Aragua, equipo con el que actuó en 13 temporadas. También jugó para el Magallanes y Águilas del Zulia. Es el primer pitcher que logró 100 rescates en la historia de la LVBP y lidera ese departamento de por vida con 124 salvados. Fue el lanzador del año en la temporada 1994-1995, cerrador del año en cuatro oportunidades (1994-1995, 1995-1996, 2006-2007, 2007-2008) y Regreso del Año (1993-1994, 2004-2005). Fue campeón con Aragua en la 2003-2004.

Ramón Hernández

Hernández fue un destacado receptor, jugó por 15 años para seis equipos de Grandes Ligas: Atléticos de Oakland, Padres de San Diego, Orioles de Baltimore, Rojos de Cincinnati, Rockies de Colorado y Dodgers de los Ángeles. Participó en 2003 en un Juego de las Estrellas. En su recorrido por las Mayores, disparó 169 jonrones e impulsó 757 carreras teniendo un average de por vida de .263.

En Venezuela, comenzó su carrera con Pastora de Occidente (luego Pastora de los Llanos y Bravos de Margarita). En el 2012 pasó a al Magallanes, retirándose de nuestra pelota en 2015. Fue campeón con Aragua en calidad de refuerzo en la 2004-2005 y en la 2006-2007, con Magallanes en 2012-2013 y en 2013-2014.

Juan Carlos Pulido

Pulido fue un lanzador zurdo de los mejores que han nacido en este país. Lanzó en las Grandes Ligas con los Mellizos de Minnesota en 1994 y entre 2003-2004. En Venezuela, tuvo una destacadísima actuación en la zafra 1993-1994, ganó el premio Pitcher del Año con los Navegantes del Magallanes. También jugó con Aragua, Lara y la Guaira. De por vida en Venezuela exhibió récord de 72 victorias y 55 derrotas, con efectividad de un 3.16 en 270 apariciones.

Se despidió de la pelota venezolana como el zurdo con más victorias en la liga local. Fue campeón en Venezuela en seis ocasiones con Magallanes (1993-1994, 1994-1995, 1995-1996 y 1996-1997) y Aragua (2003-2004 y 2004-2005). Falleció en Caracas el 28 de diciembre del 2023, a los 52 años de edad.

LVBP

Lee también: Águilas inicia serie ante Caribes en "El Nido"