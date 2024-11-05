Roger Gutiérrez de cara a su combate ante Moisés Flores: “Buscaré el nocaut”

Para un boxeador que ha ganado el 75% de sus peleas antes del campanazo final, la palabra “nocaut” no resulta nada extraña. Este es el caso del zuliano Roger “The Kid” Gutiérrez, ex campeón del mundo AMB y actual monarca Fedecentro, quien peleará el próximo 15 de noviembre en el Palacio de Eventos de Venezuela (Maracaibo) contra el mexicano Moisés “Chucky” Flores, en el combate estelar del programa “Venezuela es Mundial”.

El nacido en Maracaibo ha noqueado a 21 de los 28 rivales que ha enfrentado, y a pesar que en su último combate cubrió la ruta completa de 12 rounds frente al también azteca Alan Ayala, igualmente en Maracaibo, la dureza de sus nudillos no está en duda.

“Buscaré el nocaut”, dice Gutiérrez en la preparación de su combate que premiará al vencedor con la faja de los pesos ligeros de la North American Boxing Association (NABA).

“A Ayala le conecté con todo, arriba, abajo, en el hígado, y todo lo aguantó. El plan de pelea siempre será el mismo, si puedo resolverlo temprano, lo voy a hacer.

Para mí es una gran oportunidad no solo porque peleó ante mi gente, sino también porque nuestro plan es, si todo sale bien, ir a buscar nuevamente el título del mundo”, sentenció “The Kid”.

Viene por lo suyo

En la esquina contraria al pegador venezolano estará Moisés “Chucky” Flores, un veterano fajador que fue campeón mundial de la IBO (Organización Internacional de Boxeo) en 2016 y tiene en su hoja de vida combates con estelares como el cubano Guillermo Rigondeaux, contra quien batalló por el título mundial supergallo en un pleito declarado no contesto por un golpe del antillano después de la campana.

Recientemente ha tenido duros escollos como Brandon Figueroa o el invicto californiano Nathan Rodríguez. Su hoja de vida es de 26 victorias por ocho derrotas con 17 finalizados antes del límite.



“Para él también es una oportunidad”, reflexiona Roger Gutiérrez sobre su contrincante. “Por eso estoy seguro de que vendrá a pelear. Ese es el estilo de los mexicanos y es el estilo que me gusta porque no va a huir”.

“Venezuela es Mundial” será una cartelera de boxeo profesional que servirá para rendir un merecido homenaje a los campeones mundiales venezolanos a lo largo de la historia. Las entradas ya están a la venta por la web de MDTicket: www.mdticket.com y tienen un costo desde los $10.

