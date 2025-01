Rómulo Otero fue presentado en Nacional: "Vine a triunfar y ganar títulos"

El futbolista venezolano Rómulo Otero fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Nacional tras firmar contrato por dos temporadas con el club tricolor, y posteriormente habló ante los medios presentes, asegurando que llegó a "un club gigante".

"Nacional es un club gigante. He paseado por las calles del hotel y todos me gritan y ni siquiera he entrenado bien, ahí me di cuenta lo grande que es", aseguró el mediocampista ofensivo que llega a Uruguay tras su paso por el Santos de Brasil.

Consultado por la forma en la que vivido sus primeras horas como futbolista del conjunto albo, "El Escorpión" aseguró que se encuentra contento de haber llegado a Nacional.

"Estoy muy feliz de estar acá en Nacional. Me trataron súper bien desde que llegué. Tuve una recepción especial por la directiva y la gente, y especialmente por mis compañeros. El cuerpo técnico me dio una excelente bienvenida y yo espero ponerme bien físicamente para estar a disposición", comentó.

Posteriormente, el futbolista venezolano se refirió a lo que significa esta nueva etapa de su carrera, y aseguró que toma el desafío de llegar al tricolor con la intención de ganar títulos.

"Estoy muy motivado para que empiece todo. La propuesta de venir me tomó por sorpresa, era un país al que nunca había venido, pero poco a poco me fue motivando lo que envuelve la historia de Nacional. Es un club que tiene una visibilidad enorme. Obviamente, intentaré hacer lo mejor. Colectivamente, junto a mis compañeros,, tenemos en mente ganar campeonatos y ganar la copa 50. Vine a triunfar y ganar títulos", aseguró.

Finalmente, Otero se describió como futbolista, asegurando que su pegada en la pelota parada es una de sus principales virtudes.

"Me considero un jugador técnico y espero poder dar muchas asistencias. La pelota parada es mi fuerte; pondré de mi parte y entrenaré bastante cada día para sobresalir en eso", sentenció.

