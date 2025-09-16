Martes 16 de septiembre de 2025
Deportes

Ronald Acuña Jr. despachó el vuelacerca 17 de la temporada en victoria ante Nacionales

El criollo asciende su promedio y se reencuentra con el jonrón

Por Daniel García

Ronald Acuña Jr. despachó el vuelacerca 17 de la temporada en victoria ante Nacionales
Foto: Agencias
El jardinero venezolano Ronald Acuña Jr. conectó este lunes su jonrón número 17 de la temporada 2025 de las Grandes Ligas, en la victoria de los Bravos de Atlanta 11-3 sobre los Nacionales de Washington, en el Nationals Park.

El cuadrangular llegó en el noveno capítulo, ante los envíos del lanzador cubano Orlando Ribalta, en cuenta de 3-2, y recorrió 423 pies por el jardín izquierdo.

Con esta conexión, Acuña Jr. llega a 34 carreras impulsadas y elevó su promedio ofensivo a .275, consolidando su recuperación tras un inicio de campaña marcado por una lesión en la rodilla derecha.

