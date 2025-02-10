Ronald Acuña se reporta a los entrenamientos de Bravos

El jardinero venezolano de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., se reportó este lunes a los entrenamientos del equipo en el complejo de Florida con miras a la nueva campaña de las Grandes Ligas que iniciará el próximo mes de marzo.

El patrullero de La Sabana desarrolló carreras como calentamiento a lo que será su incorporación, que estaría efectuándose en la tercera semana, de acuerdo a las declaraciones del gerente general Alex Anthopoulos.

A pesar de que los lanzadores y receptores no se reportan oficialmente hasta el miércoles, el jardinero criollo ya se encuentra trabajando en el campo de entrenamiento de los Bravos.

Acuña se perdió gran parte de la temporada 2024 debido a la rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla.

