Salomón Rondón falló un penal en su debut con el Real Oviedo

El Real Oviedo de Salomón Rondón cayó 0-2 ante Villarreal en el estadio de La Cerámica este viernes 15 de julio por la primera jornada de LaLiga.

Los goles fueron obra de Pape Gueye y Etta Eyong en un duelo donde el ‘submarino amarillo’ pudo imponerse e iniciar con el pie derecho esta temporada.

El histórico delantero venezolano Salomón Rondón falló un penal en su regreso al fútbol europeo después de 13 años (viene de jugar en el Pachuca de la Liga MX).

Su último partido en LaLiga había sido el 13 de mayo de 2012 en la victoria del Málaga ante el Sporting 1-0 con gol de su autoría.

