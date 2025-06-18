Martes 23 de septiembre de 2025
Salvador Pérez pega dos jonrones para guiar al triunfo de los Reales

El venezolano fue el héroe en la victoria de su equipo

Por Daniel García

Salvador Pérez pega dos jonrones para guiar al triunfo de los Reales
Este martes los Reales de Kansas City se apoyaron del poder ofensivo del receptor venezolano Salvador Pérez, quien fue figura en la victoria de su equipo 6-1 sobre Rangers de Texas en el Globe Life Field.

Pérez vivió una jornada memorable al irse de 4-3 con cuatro carreras impulsadas, incluyendo dos jonrones y un doble, para así marcar también su 18º juego con múltiples cuadrangulares, superando al legendario George Brett como el jugador con más partidos de este tipo en la historia de la franquicia.

El carabobeño alcanza los ocho vuelacercas en la temporada, donde actualmente acumula 65 indiscutibles, con 38 impulsadas y 18 anotadas.

