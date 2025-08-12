Salvador Pérez se fue para la calle y empata récord en jonrones de Magglio Ordoñez

Este lunes 11 de agosto, el receptor venezolano Salvador Pérez, conectó cuadrangular de dos carreras para elevar a 21 los estacazos en la presente temporada de Grandes Ligas. El criollo encendiendo la remontada de los Reales de Kansas City, quienes terminaron imponiéndose 7-4 ante los Nacionales de Washington en el Kauffman Stadium.

El bambinazo del carabobeño se produjo en el sexto inning, empatando el compromiso 4-4. El batazo aterrizó a 404 pies por el jardín izquierdo, llegando a los 294 de su carrera en Grandes Ligas, cifra que empata el récord de Magglio Ordoñez, quien se ubica en el cuarto lugar entre los máximos jonroneros venezolanos.

Pérez se fue de 4-2 con dos anotadas y dos impulsadas, mientras que su compatriota Maikel García también brilló al anotar dos carreras y recibir un boleto que precedió el estacazo de “Salvy”.

