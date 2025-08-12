Martes 12 de agosto de 2025
Salvador Pérez se fue para la calle y empata récord en jonrones de Magglio Ordoñez

El criollo fue clave en la victoria de los Reales de Kansas City y su jonrón lo ubica entre los cuatro venezolanos más jonroneros

Por Daniel García

Salvador Pérez se fue para la calle y empata récord en jonrones de Magglio Ordoñez
Foto: MLB
Este lunes 11 de agosto, el receptor venezolano Salvador Pérez, conectó cuadrangular de dos carreras para elevar a 21 los estacazos en la presente temporada de Grandes Ligas. El criollo encendiendo la remontada de los Reales de Kansas City, quienes terminaron imponiéndose 7-4 ante los Nacionales de Washington en el Kauffman Stadium.

El bambinazo del carabobeño se produjo en el sexto inning, empatando el compromiso 4-4. El batazo aterrizó a 404 pies por el jardín izquierdo, llegando a los 294 de su carrera en Grandes Ligas, cifra que empata el récord de Magglio Ordoñez, quien se ubica en el cuarto lugar entre los máximos jonroneros venezolanos.

Pérez se fue de 4-2 con dos anotadas y dos impulsadas, mientras que su compatriota Maikel García también brilló al anotar dos carreras y recibir un boleto que precedió el estacazo de “Salvy”.

Al Dia

Pequeña Liga Cardenales de Lara lista para su debut en la Serie Mundial infantil de Williamsport

Los representantes latinoamericanos iniciarán el miércoles a la 1.00pm ante Puerto Rico
Deportes

Luis Pérez lanza Zulianos FC, el primer equipo venezolano de fútbol conformado por creadores de contenido y artistas

Zulianos FC es un proyecto deportivo comandado por el creador digital marabino Luis Pèrez

Al Dia

Cristiano Ronaldo le propuso matrimonio a Georgina Rodríguez

Rodríguez compartió la noticia en sus redes sociales
Deportes

Luis Rengifo disparó su séptimo bambinazo

El criollo conectó el segundo jonrón en días consecutivos


