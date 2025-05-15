Se realizó el Draft de Sustituciones previo a la postemporada de la SPB: Así quedó

Este miércoles 14 de mayo se llevó a cabo de manera virtual el Draft de Sustituciones previo a la postemporada de la Superliga Profesional de Baloncesto.
Cabe destacar que el orden de escogencia del draft se determinó teniendo en cuenta la tabla unificada de posiciones entre los equipos participantes.
En la primera ronda de selección se escogió del puesto uno al puesto ocho de la tabla unificada, mientras que en la segunda ronda se hizo de manera inversa (del puesto ocho al puesto uno).
Cada equipo decidió si escogía primero a un jugador criollo o a un importado, tomando para la siguiente ronda la otra opción.
Así quedó:
Gaiteros del Zulia: Jonathan Araujo (importado) y Alejandro Bernal (criollo).
Marinos de Anzoátegui: Edwin Mijares (criollo) y Marlon Johnson (importado).
Pioneros del Ávila: Jovanni Díaz (criollo) y Rakim Brown (importado).
Trotamundos de Carabobo: Juan Suero (importado).
Spartans de Distrito Capital: Keiver Marcano (criollo).
Guaiqueríes de Margarita: Rashad James (importado).
Brillantes del Zulia: Addison Spruill (importado) y Jonathan Acosta (criollo).
Gladiadores de Anzoátegui: Braian Guidi (criollo) y Will Cherry (importado).
