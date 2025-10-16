¡Se siente la emoción! La fanaticada llega al Luis Aparicio "El Grande" para disfrutar del primer duelo de Águilas

La fanaticada zuliana llega este jueves al estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo para disfrutar del primer duelo de Águilas del Zulia en la temporada 2025-26 de la LVBP frente a Tiburones de La Guaira.

Los aficionados rapaces respondieron al llamado y expresaron su emoción por el debut del conjunto rapaz.

"Tenemos mucha ilusión en esta nueva temporada y confiamos que el equipo responderá de la mejor manera. Me gusta esa mezcla de juventud y veteranía", expresó Wilmer Reyes (fanático).

