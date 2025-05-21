Shai Gilgeous-Alexander conquista el Premio MVP de la NBA

El jugador del Thunder de Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander, conquistó el premio Jugador Más Valioso de la temporada 2024-25 de la NBA, según informó Shams Charania. Superó en más votaciones a Nikola Jokić.

El periodista especializado en el mejor baloncesto del mundo, confirmó que la noticia será anunciada esta noche por la NBA.

El canadiense llevó al Thunder a 68 victorias (la mejor marca) y lideró la NBA en anotaciones (32 puntos por partido), juegos de 20, 30, 40 y 50 anotaciones. Además, anotó más de 20 puntos en 72 partidos consecutivos.

Cabe destacar que desde 2018 (James Harden) un estadounidense no gana este premio. Lo siguieron Giannis Antetokounmpo (2019 y 2020), Nikola Jokić (2021, 2022 y 2024) y Joel Embiid (2023).

Shai Gilgeous-Alexander is expected to be announced as the 2024-25 NBA Most Valuable Player tonight, sources tell @ShamsCharania. pic.twitter.com/jWdDmcWCgm — ESPN (@espn) May 21, 2025

