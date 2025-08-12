Martes 12 de agosto de 2025
Shohei Ohtani y su agente enfrentan demanda por presunta interferencia en proyecto inmobiliario en Hawái

La demanda, presentada ante el Tribunal de Circuito de Hawái, sostiene que Ohtani y Balelo fueron incorporados al proyecto por su valor promocional y de marca

Por Daniel García

Foto: Agencias
El astro del béisbol Shohei Ohtani y su agente, Nez Balelo, han sido demandados por un inversor inmobiliario y una corredora de bienes raíces en Hawái, quienes los acusan de sabotear un ambicioso desarrollo de lujo valorado en 240 millones de dólares en la costa Hapuna de la Isla Grande.

La demanda, presentada ante el Tribunal de Circuito de Hawái, sostiene que Ohtani y Balelo fueron incorporados al proyecto por su valor promocional y de marca, con el objetivo de atraer inversionistas y dar visibilidad internacional al complejo. Sin embargo, los demandantes alegan que ambos utilizaron su influencia como figuras públicas para desestabilizar el acuerdo, exigir concesiones excesivas y, finalmente, provocar que Kingsbarn Realty Capital, socio comercial del proyecto, los excluyera injustamente del trato.

Entre los cargos presentados figuran interferencia ilícita en relaciones contractuales y enriquecimiento injusto. Los demandantes afirman haber trabajado durante más de una década en el desarrollo conceptual y financiero del proyecto, y señalan que la conducta de Ohtani y Balelo los despojó de una iniciativa que ellos mismos impulsaron desde sus cimientos.

Hasta el momento, ni Shohei Ohtani ni Nez Balelo han emitido declaraciones públicas sobre el caso. Un portavoz de CAA Baseball, agencia que representa a Balelo, declinó hacer comentarios. Kingsbarn Realty Capital tampoco ha respondido a las solicitudes de prensa.

El caso continúa en proceso judicial, mientras se espera que ambas partes presenten sus argumentos ante el tribunal en las próximas semanas.

Temas:

Shohei Ohtani y su agente enfrentan demanda por presunta interferencia en proyecto inmobiliario en Hawái

