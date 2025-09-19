Susto en el diamante: Moisés Ballesteros recibe pelotazo a 105 millas

El joven receptor venezolano Moisés Ballesteros, prospecto de los Cachorros de Chicago, vivió un momento de tensión este jueves durante el encuentro ante los Rojos de Cincinnati, al recibir un pelotazo en el casco tras un batazo de línea por la inicial.

El impacto se produjo con velocidad de salida de 105 millas por hora, tras conexión de Pete Crow-Armstrong, generando preocupación inmediata tanto en el cuerpo técnico, jugadores y los aficionados presentes.

Ballesteros, quien ha venido destacando en su primera temporada, se levantó rápidamente, pero aturdido tras el golpe, siendo atendido por el personal médico del equipo. Afortunadamente, no presentó síntomas de conmoción ni lesiones graves, por lo que pudo continuar en el encuentro sin mayores complicaciones.

A sus 21 años, Ballesteros ha demostrado madurez y temple en su ascenso por las Grandes Ligas. En lo que va de temporada, ha mantenido un promedio ofensivo de .286 con dos vuelacercas, 12 hits, nueve impulsadas y ocho anotadas, con una creciente presencia en el lineup de los Cachorros.

