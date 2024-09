Tadej Pojačar conquistó el campeonato mundial de ciclismo

El esloveno Tadej Pogačar ganó su primer título de campeón mundial de ciclismo en ruta este domingo en Zúrich con un ataque espectacular a 100 kilómetros de la meta.

Esta fue una maniobra impensable con la que escribe un nuevo capítulo de la historia de este deporte.

"No sé qué se me pasó por la cabeza. Evidentemente, no era el plan previsto en la salida, pero la carrera se desbloqueó rápido, con una escapada muy peligrosa por delante. Quizás fue estúpido de mi parte, pero afortunadamente llegué. No puedo creerme lo que acaba de pasar" dijo Pojačar tras cruzar la línea de meta.

El fenómeno del ciclismo conservó 34 segundos de ventaja sobre el australiano Ben O’Connor y 58 con el neerlandés Mathieu van der Poel, que defendía el maillot arcoíris, tras una travesía temeraria en una larga jornada (273 km) y con 4.470 metros de desnivel.

Acelerando a 100 kilómetros de la meta, una distancia desaconsejada en cualquier manual de ciclismo para lanzar un ataque, se unió a un grupo de escapados en el que le esperaba su compatriota Jan Tratnik.

Tras 20 kilómetros volvió a distanciarse, junto con el francés Pavel Sivakov, su compañero este año en el equipo UAE.

"Me metí mucha presión, había hecho de este título un gran objetivo al final de una temporada perfecta. Es increíble", añadió Pogacar, tercero en el Mundial del año pasado en Glasgow.

De topfavoriet maakt het waar! Tadej Pogacar is de nieuwe wereldkampioen wielrennen na een weergaloos nummertje. #Zürich2024 https://t.co/KNnouSB3SF pic.twitter.com/vgjEbjTEhG — Sporza 🚴 (@sporza_koers) September 29, 2024

Noticia al Dia / France 24