Miércoles 22 de octubre de 2025
Deportes

Thunder comienza su defensa de título remontando ante los Rockets

El cuadro OKC venció con suspenso a los Rockets 124-125

Por Daniel García

Thunder comienza su defensa de título remontando ante los Rockets
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Los Thunder de Oklahoma City iniciaron la temporada 2025-2026 de la NBA con una remontada memorable ante los Rockets de Houston, imponiéndose 125-124 en un duelo que se extendió hasta la segunda prórroga.

La jornada comenzó con la ceremonia de entrega de anillos por el campeonato conquistado en junio, seguida por la presentación del banderín ante una afición eufórica, pero el verdadero espectáculo vino después: los Thunder remontaron una desventaja de doce puntos y se apoyaron en su estrella, Shai Gilgeous-Alexander, quien anotó 35 puntos, incluyendo los dos tiros libres decisivos a 2.3 segundos del final.

Chet Holmgren también brilló con 28 puntos, mientras que Ajay Mitchell aportó 16. Por los Rockets, Alperen Sengun fue el máximo anotador con 39 puntos, seguido por Kevin Durant con 23, quien fue abucheado por la afición local y terminó expulsado por acumulación de faltas.

El partido fue un verdadero clásico, con múltiples cambios de liderato y momentos de alta tensión. En los tiempos extra, Cason Wallace y Holmgren anotaron triples clave, mientras que Sengun mantuvo a Houston en la pelea con jugadas espectaculares, incluyendo un putback dunk en la primera prórroga.

Lee también: Bravos desatan su poder ofensivo y aplastan a Caribes en Puerto La Cruz

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Thunder comienza su defensa de título remontando ante los Rockets

Thunder comienza su defensa de título remontando ante los Rockets

Bravos desatan su poder ofensivo y aplastan a Caribes en Puerto La Cruz

Bravos desatan su poder ofensivo y aplastan a Caribes en Puerto La Cruz

Cardenales alzó vuelo ante Magallanes en Valencia

Cardenales alzó vuelo ante Magallanes en Valencia

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

Tiburones dejó en el terreno a Leones en el Universitario

Tiburones dejó en el terreno a Leones en el Universitario

INTT hará jornadas en el Zulia y otros estados de Venezuela del 22 al 25 de Oct

INTT hará jornadas en el Zulia y otros estados de Venezuela del 22 al 25 de Oct

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 22 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 22 de octubre de 2025

Águilas del Zulia incorporó al infielder Rayder Ascanio

Águilas del Zulia incorporó al infielder Rayder Ascanio

¡Emocionante! Shai Gilgeous-Alexander recibe su anillo de campeón en la NBA

¡Emocionante! Shai Gilgeous-Alexander recibe su anillo de campeón en la NBA

Arsenal goleó al Atlético de Madrid y continúa con su racha perfecta

Arsenal goleó al Atlético de Madrid y continúa con su racha perfecta

PSG destrozó al Bayer Leverkusen y sigue con puntaje perfecto en la Champions League

PSG destrozó al Bayer Leverkusen y sigue con puntaje perfecto en la Champions League

Se suspende el partido entre Barcelona y Villarreal en Miami

Se suspende el partido entre Barcelona y Villarreal en Miami

Terremoto de magnitud 5,1 golpea el este de Afganistán

Terremoto de magnitud 5,1 golpea el este de Afganistán

Detenidos 230 seguidores del Napoli antes del encuentro con el PSV

Detenidos 230 seguidores del Napoli antes del encuentro con el PSV

Fermín lidera paliza del Barcelona al Olympiacos en la Champions League

Fermín lidera paliza del Barcelona al Olympiacos en la Champions League

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Faltan 3 días para la Bajada de La Chinita

Faltan 3 días para la Bajada de La Chinita

El Imau sorprendió a trabajadores de una empresa arrojando desechos grasos a las calles: Hace llamado a la conciencia ciudadana

El Imau sorprendió a trabajadores de una empresa arrojando desechos grasos a las calles: Hace llamado a la conciencia ciudadana

Cavececo: Creadores de contenido deben pedir permiso para grabar en centros comerciales

Cavececo: Creadores de contenido deben pedir permiso para grabar en centros comerciales

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

Inameh prevé lluvias con descargas eléctricas en el Zulia y otros estados del país este miércoles 22-Oct

Inameh prevé lluvias con descargas eléctricas en el Zulia y otros estados del país este miércoles 22-Oct

Noticias Relacionadas

Sucesos

"Una moto cuesta 900 dólares, pero colocarle al herido unas barras, tornillos y placa sale en 7 mil dólares": Gobernador de Lara

El incremento de accidentes es a nivel nacional
Deportes

Cardenales alzó vuelo ante Magallanes en Valencia

El conjunto crepuscular nivela su registro en 3-3 en el arranque de la pelota criolla
Deportes

Tiburones dejó en el terreno a Leones en el Universitario

Tomás Telis fue el héroe tras impulsar la carrera del triunfo para los salados
Deportes

Águilas del Zulia incorporó al infielder Rayder Ascanio

Ascanio viene de ser dejado en libertad por Bravos de Margarita


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025