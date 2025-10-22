Thunder comienza su defensa de título remontando ante los Rockets

Los Thunder de Oklahoma City iniciaron la temporada 2025-2026 de la NBA con una remontada memorable ante los Rockets de Houston, imponiéndose 125-124 en un duelo que se extendió hasta la segunda prórroga.

La jornada comenzó con la ceremonia de entrega de anillos por el campeonato conquistado en junio, seguida por la presentación del banderín ante una afición eufórica, pero el verdadero espectáculo vino después: los Thunder remontaron una desventaja de doce puntos y se apoyaron en su estrella, Shai Gilgeous-Alexander, quien anotó 35 puntos, incluyendo los dos tiros libres decisivos a 2.3 segundos del final.

Chet Holmgren también brilló con 28 puntos, mientras que Ajay Mitchell aportó 16. Por los Rockets, Alperen Sengun fue el máximo anotador con 39 puntos, seguido por Kevin Durant con 23, quien fue abucheado por la afición local y terminó expulsado por acumulación de faltas.

El partido fue un verdadero clásico, con múltiples cambios de liderato y momentos de alta tensión. En los tiempos extra, Cason Wallace y Holmgren anotaron triples clave, mientras que Sengun mantuvo a Houston en la pelea con jugadas espectaculares, incluyendo un putback dunk en la primera prórroga.

