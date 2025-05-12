Thunder de Oklahoma City igualó la serie ante Nuggets de Denver

Thunder de Oklahoma City venció 87-92 a Nuggets de Denver este domingo 11 de mayo en el Ball Arena para igualar 2-2 la serie de la semifinal de la Conferencia Oeste de la NBA.
Shai Gilgeous-Alexander se fue con 25 puntos, seis rebotes y seis asistencias, mientras que Nikola Jokić registró 27 unidades, 13 rebotes y tres asistencias.
El próximo encuentro de esta serie será el martes 13 de mayo, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos, quienes buscan acceder a las finales de conferencia.
