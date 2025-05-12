Thunder de Oklahoma City igualó la serie ante Nuggets de Denver

Thunder de Oklahoma City venció 87-92 a Nuggets de Denver este domingo 11 de mayo en el Ball Arena para igualar 2-2 la serie de la semifinal de la Conferencia Oeste de la NBA.

Shai Gilgeous-Alexander se fue con 25 puntos, seis rebotes y seis asistencias, mientras que Nikola Jokić registró 27 unidades, 13 rebotes y tres asistencias.

El próximo encuentro de esta serie será el martes 13 de mayo, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos, quienes buscan acceder a las finales de conferencia.

🏆 SUNDAY'S FINAL SCORES 🏆



SGA scores 25 to secure the @okcthunder road win to tie West Semis!



Aaron Wiggins: 11 PTS, 3 3PM, 6 REB

Cason Wallace: 11 PTS, 3 3PM, 5 REB, 2 STL

Nikola Jokić: 27 PTS, 13 REB, 4 STL



Game 5: Tuesday at 9:30pm/et on TNT. pic.twitter.com/pZ6fKByaa3 — NBA (@NBA) May 11, 2025

