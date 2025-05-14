Thunder remontó ante Nuggets y se coloca a un paso de la final del Oeste

Pese a una actuación destacada actuación del serbio Nikola Jokic, los Thunder de Oklahoma City se impusieron con marcador de 112-105 a los Nuggets de Denver, para así colocar la serie 3-2 en su favor y acercarse a la final de la Conferencia Oeste.

Jokic brilló con 44 puntos, 15 rebotes y cinco asistencias, pero Denver desperdició una ventaja de +9 en el último cuarto, encajando un parcial de 34-19. Shai Gilgeous-Alexander, líder de Thunder, respondió con 31 puntos, incluyendo 10 en el cierre.

El equipo de Oklahoma tuvo seis jugadores en doble dígito, destacando Jalen Williams (18 puntos), Isaiah Hartenstein (15) y Chet Holmgren (14). Lu Dort aportó 12 puntos, con tres triples clave en el último período.

La serie se traslada a Denver, donde el jueves se jugará el sexto partido, con Thunder buscando sellar su clasificación.

