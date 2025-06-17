Thunder se coloca al tiro del campeonato 2025 en la NBA

Los Thunder de Oklahoma City lograron una victoria clave sobre los Pacers de Indiana, venciendo con marcador de 120-109 en el quinto duelo de las Finales de la NBA 2025. Con este resultado, los Thunder toman la delantera en la serie 3-2 y se acercan a la ansiada conquista del título.

La estrella del partido fue Jalen Williams, quien deslumbró con 40 puntos, estableciendo su mejor marca en playoffs. A su lado, el MVP de la temporada, Shai Gilgeous-Alexander, brilló con 31 puntos y 10 asistencias, consolidando el dominio de su equipo.

Por parte de Indiana, los esfuerzos de Pascal Siakam (28 puntos) y T.J. McConnell (18 puntos), no fueron suficientes para frenar el avance rival.

El siguiente enfrentamiento será este jueves en Indianápolis, donde los Pacers buscarán extender la serie y forzar un séptimo y definitorio juego, mientras que OKC buscará consagrarse en territorio visitante.

