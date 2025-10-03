Viernes 03 de octubre de 2025
Tigres se lleva la Serie de Comodín ante Guardianes

El cuadro bengalí decidió en tres compromisos en Cleveland y ahora se medirá a Marineros

Por Daniel García

Tigres se lleva la Serie de Comodín ante Guardianes
Foto: Agencias
Los Tigres de Detroit avanzaron a la Serie Divisional de la Liga Americana al derrotar 6-3 a los Guardianes de Cleveland en el juego decisivo de la Serie de Comodines. Con esta victoria, los bengalíes dominaron 2-1 en la serie y continúan su camino en la postemporada de las Grandes Ligas.

El encuentro, disputado en el Progressive Field de Cleveland, estuvo marcado por un sólido desempeño ofensivo de los Tigres, quienes rompieron el empate en la sexta entrada con un jonrón solitario de Dillon Dingler. En el séptimo episodio, Detroit amplió su ventaja con un rally de cuatro carreras impulsadas por Wenceel Pérez, Spencer Torkelson y Riley Greene.

El abridor Jack Flaherty lanzó 4.2 entradas, permitiendo solo una carrera, mientras que el bullpen mantuvo el control del juego en los innings finales. Cleveland logró descontar con dos carreras en la octava entrada, pero no fue suficiente para revertir el marcador.

Con esta victoria, los Tigres se enfrentarán a los Marineros de Seattle en la Serie Divisional, que comenzará este sábado 4 de octubre en el T-Mobile Park. La serie promete ser intensa, con Seattle como favorito tras una sólida temporada regular.

Lee también: Yankees dejó atrás a Medias Rojas para avanzar a la Serie Divisional

