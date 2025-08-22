Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes 22 de agosto que el sorteo del Mundial de Fútbol 2026 se celebrará el próximo 5 de diciembre en el Kennedy Center.

El mandatario lo confirmó durante una ceremonia en el Despacho Oval de la Casa Blanca con la Copa Mundial sobre el Escritorio Resolute y acompañado del presidente de la Fifa, Gianni Infantino. El evento determinará el calendario de partidos del torneo, que se celebra cada cuatro años.

"Es un gran honor traer este evento mundial, a este increíble grupo de personas y a estos extraordinarios atletas —los mejores del mundo— al centro cultural de la capital de nuestra nación. Algunos lo llaman el Trump Kennedy Center, pero aún no estamos preparados para hacerlo”, expresó Trump.

Asimismo, Infantino le dijo a Trump: "La Copa del Mundo es solo para ganadores y tú eres uno de ellos, así que puedes tocarla". A lo que el jefe de estado respondió con risa: "Nos la quedaremos y no la devolveremos".

