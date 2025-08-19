Venezuela supera a Nicaragua en último amistoso de preparación a la AmeriCup 2025

Venezuela superó a Nicaragua por marcador de 85-84 en el último encuentro amistoso previo a su participación en la FIBA AmeriCup 2025. El duelo, disputado en el Polideportivo Alexis Argüello, sirvió como termómetro final para afinar detalles tácticos y fortalecer la cohesión del equipo.

El escolta Yohanner Sifontes brilló con 21 puntos, siendo clave en el tercer cuarto con una ráfaga ofensiva que mantuvo a Venezuela en la pelea. Por su parte, Anyelo Cisneros aportó 13 unidades y siete rebotes, consolidando su rol como pieza versátil en ambos costados de la cancha.

A pesar de un inicio explosivo con cinco triples en el primer cuarto, la selección criolla debió ajustar su defensa ante la reacción nicaragüense, que llegó al descanso con ventaja de 47-45. En el tramo final, la experiencia y el temple venezolano se impusieron para sellar una victoria que refuerza la confianza del grupo de cara al torneo continental.

El combinado nacional debutará en la AmeriCup el próximo 22 de agosto ante Canadá, seguido por enfrentamientos frente a Puerto Rico y Panamá, en un grupo que promete emociones y grandes desafíos.

Lee también: Rob Manfred propone expandir y reorganizar estructura geográfica en las Grandes Ligas