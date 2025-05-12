Vinicius se suma a la lista de lesionados del Real Madrid

El futbolista brasileño Vinicius Jr., sufrió un esguince de tobillo, según informó este lunes 12 de mayo el Real Madrid en un parte médico.

Carlo Ancelotti ya adelantaba en la rueda de prensa en Montjuic los problemas físicos que había sufrido Vinicius en el segundo tiempo: "El cambio lo he hecho yo porque tenía un problema de esguince de tobillo. Lo ha intentado, pero le molestaba y he preferido cambiarlo".

Vinicius se perderá seguro el duelo del miércoles ante el Mallorca en el Santiago Bernabéu y es posible que no vuelva a comparecer esta temporada con el conjunto blanco en Liga, dejando su regreso para el Mundial de Clubes que empieza el 18 de junio para el Real Madrid.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Vinicius Jr. por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un esguince en el tobillo izquierdo. Pendiente de evolución", reza el parte médico del Real Madrid.

Marca