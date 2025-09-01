Lunes 01 de septiembre de 2025
William Contreras llega a los 17 bambinazos en derrota de Cerveceros

El carabobeño cerró la semana con tres jonrones y promedio superior a 400

Por Daniel García

El receptor venezolano William Contreras volvió a hacer sentir su presencia en la jornada dominical ante los Azulejos de Toronto, al conectar su jonrón número 17 de la temporada, ratificando su condición como uno de los bates más sólidos y confiables de la Liga Nacional.

El estacazo, que salió a 108.3 mph y recorrió más de 400 pies entre el jardín central e izquierdo, llegó en el noveno episodio y remolcó dos carreras clave para los Cerveceros de Milwaukee, que buscaban asegurar la serie en el Rogers Centre de Canadá.

Pese al esfuerzo ofensivo del criollo, Milwaukee cayó 8-4 ante Toronto, en un duelo que dejó claro el talento latino en el diamante.

Contreras, oriundo de Puerto Cabello, cerró la semana con una actuación estelar: .448 de promedio, tres cuadrangulares y 12 carreras impulsadas, consolidando su rol como líder ofensivo y referente latino en la receptoría. Su desempeño fortalece la lucha de los Cerveceros por la postemporada y enaltece el aporte venezolano en las Grandes Ligas.

Otro que brilló fue el zuliano Jackson Chourio, quien conectó cuatro imparables (dos dobles y dos sencillos), anotó en dos ocasiones y reafirmó su proyección como una de las promesas más firmes del béisbol venezolano. Contreras, por su parte, cerró la jornada con tres remolques y una anotada, dejando su huella en la causa visitante.

Lee también: Luis Suárez escupe a un asistente rival tras derrota del Inter de Miami en la final por Leagues Cup

