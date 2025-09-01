Luis Suárez escupe a un asistente rival tras derrota del Inter de Miami en la final por Leagues Cup

La final de la Leagues Cup, disputada en Estados Unidos, cerró con un episodio bochornoso que eclipsó el resultado deportivo. El delantero uruguayo Luis Suárez, del Inter de Miami, protagonizó una acción antideportiva al escupir el rostro a un miembro del cuerpo técnico de los Seattle Sounders, tras un altercado verbal al término del encuentro.

El partido concluyó con victoria para los Sounders por 3-0, en una noche marcada por la tensión acumulada y la frustración del conjunto de Miami. La escena se produjo en medio de una tangana entre jugadores y asistentes, donde Suárez, visiblemente alterado, se dirigió hacia el banquillo rival y lanzó el escupitajo que encendió la polémica.

El gesto del atacante generó indignación inmediata entre los presentes y dejó en evidencia la falta de control emocional en un escenario de alta exposición internacional. El cuerpo técnico del Inter de Miami evitó pronunciamientos contundentes, mientras que el equipo campeón celebraba su consagración con discreción ante el fuerte clima.

Seattle Sounders se alzó con el título gracias a una actuación sólida, con goles que sellaron el marcador y neutralizaron por completo a figuras como Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba. El Inter de Miami, sin respuestas en lo futbolístico, cerró la noche con una imagen empañada por la conducta de uno de sus referentes.

Se espera que las autoridades de la competición tomen medidas disciplinarias en las próximas horas, en lo que podría convertirse en una sanción ejemplar para evitar futuras reincidencias.

