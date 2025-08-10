Domingo 10 de agosto de 2025
Deportes

William Contreras se ve para la calle e impulsa el octavo triunfo consecutivo de los Cerveceros

El receptor carabobeño llegó a diez vuelacercas en la presente temporada

Por Daniel García

William Contreras se ve para la calle e impulsa el octavo triunfo consecutivo de los Cerveceros
Foto: MLB
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El receptor venezolano William Contreras volvió a brillar en las Grandes Ligas al conectar un jonrón de dos carreras que selló la remontada de los Cerveceros de Milwaukee, quienes vencieron 7-4 a los Mets de Nueva York el sábado 9 de agosto.

El batazo de Contreras llegó en la parte baja del séptimo inning, coronando un racimo de cuatro carreras que volteó el marcador y aseguró la octava victoria consecutiva para Milwaukee. El criollo terminó el encuentro de 3-1, con una anotada y dos impulsadas, elevando su total de cuadrangulares a 10 en la temporada.

La actuación del carabobeño fue clave en un juego de ida y vuelta, donde los Mets tomaron la delantera en tres ocasiones. Su jonrón, ante una recta de 100 mph de Ryan Helsley, recorrió 399 pies entre los jardines izquierdo y central, dejando sin respuesta al equipo neoyorquino.

Con esta victoria, los Cerveceros consolidan su liderato en la División Central de la Liga Nacional, mientras que los Mets continúan en caída libre, acumulando su sexta derrota consecutiva y quedando a cuatro juegos de los Filis.

Lee también: La NBA anunció sus duelos estelares para el inicio y Navidad de la temporada 2025-2026

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

William Contreras se ve para la calle e impulsa el octavo triunfo consecutivo de los Cerveceros

William Contreras se ve para la calle e impulsa el octavo triunfo consecutivo de los Cerveceros

La NBA anunció sus duelos estelares para el inicio y Navidad de la temporada 2025-2026

La NBA anunció sus duelos estelares para el inicio y Navidad de la temporada 2025-2026

Inés de Ramón, el refugio de Brad Pitt tras la reciente pérdida de su madre

Inés de Ramón, el refugio de Brad Pitt tras la reciente pérdida de su madre

Fallecen dos boxeadores japoneses tras sufrir lesiones en la misma cartelera

Fallecen dos boxeadores japoneses tras sufrir lesiones en la misma cartelera

Estas son las diferencias entre herpes, hongos, sarpullidos y VPH

Estas son las diferencias entre herpes, hongos, sarpullidos y VPH

167 atletas venezolanos participarán en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

167 atletas venezolanos participarán en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Ronald Acuña Jr. confirma que pronto regresa a la acción tras superar lesión

Ronald Acuña Jr. confirma que pronto regresa a la acción tras superar lesión

Abucheos en el Yankee Stadium no impidieron el estacazo 20 de José Altuve

Abucheos en el Yankee Stadium no impidieron el estacazo 20 de José Altuve

Endrick es el heredero del dorsal ‘9’ en el Real Madrid

Endrick es el heredero del dorsal ‘9’ en el Real Madrid

Real Madrid goleó al Leganés en amistoso por pretemporada

Real Madrid goleó al Leganés en amistoso por pretemporada

En la Dirección General del Poder Comunal creada por Di Martino estará al frente Beici Petit

En la Dirección General del Poder Comunal creada por Di Martino estará al frente Beici Petit

El venezolano Albert Ramirez noqueó para alcanzar el título interino AMB

El venezolano Albert Ramirez noqueó para alcanzar el título interino AMB

Nota de Condolencia Grupo Cobeca: Beatriz Belloso

Nota de Condolencia Grupo Cobeca: Beatriz Belloso

Lamine Yamal y Robert Lewandowski sancionados por incumplir protocolo antidopaje

Lamine Yamal y Robert Lewandowski sancionados por incumplir protocolo antidopaje

La Vinotinto femenina escala dos posiciones en el ranking Fifa

La Vinotinto femenina escala dos posiciones en el ranking Fifa

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Diosdado Cabello aseguró que el Cartel de los Soles es un invento de Estados Unidos

Diosdado Cabello aseguró que el Cartel de los Soles es un invento de Estados Unidos

Maduro sobre atentado en Plaza Venezuela: “Se han capturado nuevos involucrados”

Maduro sobre atentado en Plaza Venezuela: “Se han capturado nuevos involucrados”

Estos son los bonos que Patria pagarán del 11 al 16-Ago

Estos son los bonos que Patria pagarán del 11 al 16-Ago

Noticias Relacionadas

Nacionales

Delcy Rodríguez: EEUU pretende criminalizar el honor del presidente Maduro con recompensa en su contra

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este sábado 9 de agosto que se pretende "criminalizar la valentía y…
Deportes

Fallecen dos boxeadores japoneses tras sufrir lesiones en la misma cartelera

Japón se enluta tras el fallecimiento de dos pugilistas durante la misma cartelera celebrada el pasado 2 de agosto en el Korakuen Hall de Tokio
Deportes

Flor Amarillo recibió a sus campeones mundiales de Pequeñas Ligas Intermedia

Autoridades locales y vecinos de la comunidad, organizaron un cálido acto de bienvenida para celebrar a sus campeones
Deportes

Yulimar Rojas regresa a las pistas este 14 de agosto en España

Tras su participación en España, la campeona olímpica planea iniciar una nueva etapa que la llevará al Campeonato Mundial de Atletismo 2025, previsto del 13 al 21 de septiembre en Tokio, Japón

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025