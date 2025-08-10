William Contreras se ve para la calle e impulsa el octavo triunfo consecutivo de los Cerveceros

El receptor venezolano William Contreras volvió a brillar en las Grandes Ligas al conectar un jonrón de dos carreras que selló la remontada de los Cerveceros de Milwaukee, quienes vencieron 7-4 a los Mets de Nueva York el sábado 9 de agosto.

El batazo de Contreras llegó en la parte baja del séptimo inning, coronando un racimo de cuatro carreras que volteó el marcador y aseguró la octava victoria consecutiva para Milwaukee. El criollo terminó el encuentro de 3-1, con una anotada y dos impulsadas, elevando su total de cuadrangulares a 10 en la temporada.

La actuación del carabobeño fue clave en un juego de ida y vuelta, donde los Mets tomaron la delantera en tres ocasiones. Su jonrón, ante una recta de 100 mph de Ryan Helsley, recorrió 399 pies entre los jardines izquierdo y central, dejando sin respuesta al equipo neoyorquino.

Con esta victoria, los Cerveceros consolidan su liderato en la División Central de la Liga Nacional, mientras que los Mets continúan en caída libre, acumulando su sexta derrota consecutiva y quedando a cuatro juegos de los Filis.

